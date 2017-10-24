Муж Рынски начинает работу с Собчак

Нет, это уже не шутки. Предвыборная кампания Ксении Собчак начинает набирать обороты, и в команде звезды весьма грамотные персоны. Как заявила сегодня на пресс-конференции Собчак, главой ее штаба станет бывший директор РГТРК «Останкино» Игорь Малашенко. Ирония в том, что Малашенко является гражданским мужем скандально известной колумнистки и противницы Ксении Божены Рынски.

После того как на прошлой неделе Собчак заявила о решении баллотироваться в президенты, Божена назвала действия звезды «подлостью».

Теперь Рынска уверяет, что она до конца не приняла решение Малашенко. «Ребят, я в шоке. Комментариев у меня нет. Это решение Игоря. Так как мы уже три года пытаемся воспроизвести общего ребенка, я не хочу с ним расходиться, мы 6 лет вместе. Но я должна все осмыслить. Я своей политической позиции не меняю. Я за Навального. И только. Я пока не могу поверить. Я думала, он шутит. И отмахнулась. Нежданчик», - написала колумнистка в Facebook.

«Я привыкла к Игорю. Мне с ним интересно и уютно. Я должна осмыслить и принять решение», - добавила позже Божена. Колумнистке посоветовали устроиться в штаб к Навальному - для равновесия. И Рынске идея понравилась.

Тем временем Собчак заявила, что открыта к предложениям со стороны партий. «Если будет такая партия, которая будет соответствовать моим предложениям о будущем России, о том, как страна должна меняться. В то же время я понимаю, что путь самовыдвиженца для меня перспективный путь».

Читайте также:

Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты. Телеведущая все-таки решила попробовать изменить что-то в стране.

Собчак против «Анджелин Джоли». Ксения высказалась о естественной красоте.

Кто растит сына Ксении Собчак? Людмила Нарусова любит внука больше дочери.