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Лядова готовится стать мамой


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Они третий год в браке и, наконец, задумались о наследниках. По слухам, в недалеком будущем актриса Елена Лядова подарит своему супругу Владимиру Вдовиченкову малыша. Правда, пока звезды предпочитают не обсуждать дела семейные.

Недавно актеры вместе появились на премьере нового фильма Вдовиченкова «Салют-2». Лядова выбрала для выхода модный в этом сезоне oversize-джемпер, но светские обозреватели предположили, что выбор одежды - это не просто дань модным тенденциям. К тому же некоторые инсайдеры из окружения пары заявили, что знаменитость действительно готовится к пополнению, мол, Елена сейчас на четвертом месяце беременности.

Если слухи подтвердятся, то для Лядовой малыш станет первенцем, а для Вдовиченкова - третьим наследником. Точнее, наследницей - по некоторым данным, звезды ждут девочку.

Кстати, недавно Владимир сообщил, что сейчас он в роли ведомого супруга и ему это нравится. «Лена очень сильная, она у меня в роли рулевого. А если надо поднять паруса или опустить, я готов залезть на мачту. Но она говорит, где следующий порт приписки, и мы идем туда», — рассказал артист в интервью ОК!.

Ранее мы писали:

Владимир Вдовиченков: «Нынешним актерам пить некогда». Им приходится слишком много работать. 

Владимир Вдовиченков: «Со мной сложно». По словам актера, он вспыльчивый и капризный.  

Владимир Вдовиченков: «Мне бы хотелось, чтобы у нас был "Оскар"». Артист сильно переживал бы за судьбу фильма «Левиафан».

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 24.10.2017 Теги: Елена Лядова

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