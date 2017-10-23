Как спасти кожаную сумку?

Неприятно, когда на любимой сумке из кожи появляется какое-то несовершенство. Конечно, можно мигом купить кожаную сумку недорого, но и за ней придется ухаживать. Поэтому следующие правила рекомендуем запомнить на те случаи, когда спасать свою «подружку» нужно немедленно.

Губная помада

Стойкая помада чрезвычайно сильно въедается в структуру кожи, но и от нее есть спасение! Берем ватный тампон, смачиваем его в спирте (храните его в аптечке на всякий случай) и протираем пятно. Увидите, от губной помады на сумочке не останется и следа!

Шариковая ручка

В таком случае спасет обычный лимонный сок. Просто смачиваем им мягкую ткань и протираем сумку. Также стоит попробовать липкую ленту. Чернильные пятна можно попытаться зачистить грубой резинкой. А вот следы от фломастеров с кожи никак не удалить, поэтому с ними будьте осторожны!

Жирное или масляное пятно

Густо засыпьте порошком из мела участок с пятном и оставьте на ночь. Затем стряхните мел и почистите щеткой загрязненную область. Пятна масляной краски с изделия из кожи удаляйте обычный растительным маслом.

Неприятный лоск

Делаем смесь из теплого молока и соды (1 чайная ложка соды на стакан молока), смачиваем ею ватный диск и протираем кожаное изделие. Такое решение подойдет для обработки залоснившихся участков кожи.

Пыль

Запылившуюся кожаную сумку следует протирать влажной тряпкой безо всяких добавок. Завершив процедуру, нанесите на изделие крем по уходу за кожей.

Незначительное загрязнение

Нежирное загрязнение удалить можно ваткой, смоченной в мыльном растворе. Далее смойте средство чистой влажной тканью и насухо протрите область обработки.

Знать правила ухода за кожаными изделиями необходимо, но и спасать изделия непрезентабельного вида тоже бессмысленно. Лучше выбрать сумки ручной работы из модных коллекций и побаловать себя стильной обновкой!

Напоследок дадим еще четыре совета по уходу за кожаной сумкой.

Если вы обладательница белой кожаной сумки, то приготовьтесь к дополнительным хлопотам. Такую красотку протирайте смесью из молока и яичного белка. Для черных и коричневых сумок из кожи используйте лимонный сок. Он оживит цвет, и вещь будет выглядеть, как новая. Коричневую модель время от времени не забывайте протирать кофейной гущей (только заверните смесь в тряпочку). Благодаря этому сумка приобретет эффектный блеск. Освежить цвет кожи поможет нашатырный спирт (слабый раствор). Для окончания процедуры воспользуйтесь касторовым маслом или замените его глицерином/вазелином.

Ухаживайте за сумками правильно и вовремя! А если пришла пора менять главный аксессуар гардероба, то интернет-магазин сумок Sherlock непременно предложит массу интересных вариантов. Мы за качество, лучший сервис и приятные цены!



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