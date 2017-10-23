Джей-Ло похвасталась формами
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Недавно Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) довольно жестко раскритиковали за откровенный сценический наряд. Но Джен не из тех, кого смущает критика. В воскресенье звезда опубликовала в соцсетях провокационный ролик.
"Follow me («Следуй за мной»)", - призывает Лопес, и трудно не последовать ее призыву. В 60-секундном видео Show Girl, снятом знаменитым фотографом Эллен фон Унверт (Ellen von Unwerth), показаны кадры подготовки звезды к шоу в Лас-Вегасе.
Кстати, на днях Дженнифер выступила на благотворительном концерте Tidal X в Нью-Йорке. На сцене звезда появилась в красном бюстье и красных кожаных мини-шортах. Однако смелость 48-летней звезды не оценили. «Шикарно выглядит, не считаю, что после 45 надо становиться бабкой. Она очень крутая. Но в трусах, конечно, некрасиво, сколько ни качай бедра — трусы на сцене подчеркивают возраст», «Поправилась, поплыла», «Очень заметно поправилась! Слишком крупные бедра!», «Пора стать серьезнее!» - рассуждали в соцсетях.
Между прочим, сама латиноамериканская дива уверяет, что именно сейчас чувствует себя очень комфортно и не стесняется возраста.
Ранее мы писали:4 секрета красоты от Дженнифер Лопес. У звезды стоит поучиться.
Дженнифер Лопес похвасталась телом. Звезда тщательно следит за фигурой.
Дженнифер Лопес напомнила о сексуальности. Звезда предстала в нижнем белье.
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Обсуждение 6
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КарКогда нет мозгов, хвастаются формами
23.10.17 16:17
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Ellis_@Сценический наряд??? При ее статусе в шоу-бизнесе и в ее возрасте она может себе позволить не светить задом. Странно. Разве что бизнес-план как у Мадонны. За 60 и в колготках в люди. Эти трусы можно подарить какой-нибудь стриптизёрше или танцовщице самбы на карнавале.
23.10.17 15:23
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ПрелестьВсе порносайты завалены такими задницами. Их миллионы. Но мамаша детей на сцене считающая это эксклюзивом - нуждается в .. беседе со специалистом
23.10.17 13:15
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БуНу хороша, что б там не говорили
23.10.17 09:08
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Хороша ! Но , зачем всему миру показывать , как хороша твоя попа ?))) Комплексы ?
23.10.17 11:37
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Ellis_@У меня такая гипотеза. Она начинала свою карьеру с секса. И на этом сексе едет уже давным-давно. Может, страшно сменить имидж и пугать поклонников. В принципе, смотря на ее выступления, она трудяга, и у нее есть репертуар, голос какой-то. Но это как парик с шевелюрой Ирины Аллегровой. Постоянный элемент имиджа. Поэтому, будет попа, которой она гордится, которую она страховала на миллионы. Этот новый любовник долго тоже не продержится в свите. Не попы испугается и прозрачных трусов, а просто насытится ее сексом и этого будет недостаточно, чтобы терпеть довес.
23.10.17 15:56
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