Джей-Ло похвасталась формами

Недавно Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) довольно жестко раскритиковали за откровенный сценический наряд. Но Джен не из тех, кого смущает критика. В воскресенье звезда опубликовала в соцсетях провокационный ролик.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) Окт 22 2017 в 9:50 PDT

"Follow me («Следуй за мной»)", - призывает Лопес, и трудно не последовать ее призыву. В 60-секундном видео Show Girl, снятом знаменитым фотографом Эллен фон Унверт (Ellen von Unwerth), показаны кадры подготовки звезды к шоу в Лас-Вегасе.

Кстати, на днях Дженнифер выступила на благотворительном концерте Tidal X в Нью-Йорке. На сцене звезда появилась в красном бюстье и красных кожаных мини-шортах. Однако смелость 48-летней звезды не оценили. «Шикарно выглядит, не считаю, что после 45 надо становиться бабкой. Она очень крутая. Но в трусах, конечно, некрасиво, сколько ни качай бедра — трусы на сцене подчеркивают возраст», «Поправилась, поплыла», «Очень заметно поправилась! Слишком крупные бедра!», «Пора стать серьезнее!» - рассуждали в соцсетях.

Между прочим, сама латиноамериканская дива уверяет, что именно сейчас чувствует себя очень комфортно и не стесняется возраста.

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