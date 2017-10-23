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Бледанс не может принять расставание с мужем


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Эвелина Бледанс считает себя женщиной сильной. Но сейчас артистка переживает такой момент, когда ей очень сильно нужна поддержка. Как заметили поклонники, на снимках в соцсетях вид у звезды несколько подавленный. Похоже, Бледанс пока не может смириться с уходом бывшего мужа.

О расставании с Семиным Эвелина сообщила в сентябре. По словам артистки, она с мужем рассталась год назад, без истерик и скандалов и сейчас они стараются не обделять сына Семена вниманием. Некоторые светские обозреватели полагали, что артистка просто решила слегка попиариться. Однако сейчас поклонники заметили, что на новых снимках в Insta у Эвелины нет привычной открытой улыбки.

Кстати, недавно Бледанс призналась, что до последнего надеялась сохранить семью. Но Семин не выдержал публичности.

«Я думала, что все утрясется и уляжется… Все эти версии о том, что он ушел к другой женщине, это неправда, я это знаю. Возможно, я до конца и не знаю, почему так произошло. Может быть, он думал, что мне будет лучше. Я думаю, что он ушел в свою жизнь, которую он хочет делать сам, без публичности. Он еще хочет себя найти, он очень молод», – говорила артистка в одном из недавних телешоу.

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0 Не нравится 0 Нравится 23.10.2017 Теги: эвелина бледанс

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