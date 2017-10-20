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Виторган отказывается комментировать планы Собчак


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В СМИ и соцсетях продолжается обсуждение решения Ксении Собчак принять участие в президентской гонке. На днях звезда сделала соответствующее заявление, но пока не спешит с объяснениями и предвыборной программой. А супруг Ксении Максим Виторган и вовсе отказался от комментариев.

На днях Максим заявил, что сейчас обсуждать с прессой решение жены баллотироваться в президенты не будет. «Раскалился телефон за 5 минут. Не звоните мне за комментами. У нас с Ксенией разная повестка дня», - написал артист в соцсетях.

Тем временем политики и звезды обсуждают планы Собчак с большим интересом. Так, Ирина Хакамада заметила, что участие Ксении привлечет молодежь, но никто всерьез в победу звезды не верит. «Она, я так поняла, хочет в такой форме провокационной фарс устроить», - пояснила Хакамада.

А Иван Ургант снял пародию на предвыборный ролик Ксении. «Меня зовут Иван Ургант, мне 36 лет, хотя по-настоящему мне 35 лет. Но с другой стороны, мне 36, - говорит шоумен. - Можно сколько угодно задавать вопросы: Зачем? Почему? Когда?. <...>. Незнание падежей не означает незнание жизни, а незнание жизни не означает незнание знания. Я всех призываю отдать свой голос Стасу Пьехе».

Ранее мы писали:

Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты. Телеведущая все-таки решила попробовать изменить что-то в стране.

Собчак нервирует муж. Ксения подозревает, что Максим красивее нее.​

Максим Виторган рассказал о браке по расчету. Актер похвастался везением супруги. 



0 Не нравится 0 Нравится 20.10.2017 Теги: Максим Виторган

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