Виторган отказывается комментировать планы Собчак
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В СМИ и соцсетях продолжается обсуждение решения Ксении Собчак принять участие в президентской гонке. На днях звезда сделала соответствующее заявление, но пока не спешит с объяснениями и предвыборной программой. А супруг Ксении Максим Виторган и вовсе отказался от комментариев.
На днях Максим заявил, что сейчас обсуждать с прессой решение жены баллотироваться в президенты не будет. «Раскалился телефон за 5 минут. Не звоните мне за комментами. У нас с Ксенией разная повестка дня», - написал артист в соцсетях.
Тем временем политики и звезды обсуждают планы Собчак с большим интересом. Так, Ирина Хакамада заметила, что участие Ксении привлечет молодежь, но никто всерьез в победу звезды не верит. «Она, я так поняла, хочет в такой форме провокационной фарс устроить», - пояснила Хакамада.
А Иван Ургант снял пародию на предвыборный ролик Ксении. «Меня зовут Иван Ургант, мне 36 лет, хотя по-настоящему мне 35 лет. Но с другой стороны, мне 36, - говорит шоумен. - Можно сколько угодно задавать вопросы: Зачем? Почему? Когда?. <...>. Незнание падежей не означает незнание жизни, а незнание жизни не означает незнание знания. Я всех призываю отдать свой голос Стасу Пьехе».
Ранее мы писали:
Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты. Телеведущая все-таки решила попробовать изменить что-то в стране.
Собчак нервирует муж. Ксения подозревает, что Максим красивее нее.
Максим Виторган рассказал о браке по расчету. Актер похвастался везением супруги.
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