Темникову пригласили на шоу «Дом-2»

Бывшая солистка Serebro Елена Темникова получила интересное предложение от ТНТ. По некоторым данным, певице предложено место ведущей на популярном реалити-шоу «Дом-2». И артистка долго не раздумывала.

По данным Super.ru, пока Лена не составит компанию Ксении Бородиной и Ольге Бузовой. Сейчас певица готовится к турне по городам страны и заодно проведет кастинг новых участников проекта. «Мы сотрудничаем со знаменитостями, и Лена — это отличный выбор», — цитирует Super продюсера проекта Алексея Михайловского. По завершении гастролей Темникова будет работать на реалити, правда, пока непонятно, в какой роли.

Тем временем поклонники шоу заметили, что в последнее время Бородина сильно раздражена и недавно даже обмолвилась о желании покинуть «Дом-2». «С каждым годом становится все сложнее и сложнее, мы расширяемся, появились новые шоу, а времени на жизнь остается все меньше и меньше. В идеале хочу свою собственную программу — ток-шоу, где я одна. А то последнее время нас очень много», - писала Ксения.

По мнению подписчиков, Бородина намекает на проблемы в общении со своей коллегой Ольгой Бузовой.

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