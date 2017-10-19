Собчак обсудила с Путиным решение баллотироваться на пост президента

Ксения Собчак теперь больше чем телеведущая, светская львица и звезда шоу-биза. Теперь Ксения готова заняться политикой на самом высоком уровне. И уже обсудила это с президентом.

Накануне Собчак обсудила свое решение баллотироваться на пост президента с Владимиром Путиным. После разговора Ксения обмолвилась журналистам, что у нее неоднозначное впечатление: «показалось, что ему решение не понравилось».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Ксению «талантливым человеком», но отметил, что в случае, если «она имеет какие-то взгляды на политику, ей придется там с нуля набираться опыта». При этом Песков уточнил, что звезда «полностью подходит под положение нашей Конституции».

А лидер КПРФ Геннадий Зюганов припомнил одно из скандальных высказываний Собчак. «Ксюша назвала нашу страну и народ генетическим отребьем. Я плохо представляю возможность выдвинуться … Тем более (она) хочет стать президентом страны, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это невозможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому превращать это в посмешище стыдно».

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