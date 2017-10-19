Собчак обсудила с Путиным решение баллотироваться на пост президента
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Ксения Собчак теперь больше чем телеведущая, светская львица и звезда шоу-биза. Теперь Ксения готова заняться политикой на самом высоком уровне. И уже обсудила это с президентом.
Накануне Собчак обсудила свое решение баллотироваться на пост президента с Владимиром Путиным. После разговора Ксения обмолвилась журналистам, что у нее неоднозначное впечатление: «показалось, что ему решение не понравилось».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Ксению «талантливым человеком», но отметил, что в случае, если «она имеет какие-то взгляды на политику, ей придется там с нуля набираться опыта». При этом Песков уточнил, что звезда «полностью подходит под положение нашей Конституции».
А лидер КПРФ Геннадий Зюганов припомнил одно из скандальных высказываний Собчак. «Ксюша назвала нашу страну и народ генетическим отребьем. Я плохо представляю возможность выдвинуться … Тем более (она) хочет стать президентом страны, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это невозможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому превращать это в посмешище стыдно».
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Обсуждение 5
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ПрелестьКремль давно знает кто будет президентом, Кремль обяжет олигархов спонсировать "программы" Подставных кандидатов Этой клоунессе тоже перепадёт сумма. Путин же должник Собчака. А этой дурынде при бестолковом муже надо сына поднимать. Деньги нужны.
19.10.17 10:06
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экспертвобще то собчак зарабатывает столько что может и 10 сыновей в оксфордах отучить. для нее это очередное шоу и внимание а не денеги прямо.
19.10.17 11:13
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лакину Ксюша держись) полтика не шоубизнес, тут все жестче)) все припомнят и ни раз)
19.10.17 08:50