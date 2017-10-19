 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Собчак обсудила с Путиным решение баллотироваться на пост президента


0 0

Ксения Собчак теперь больше чем телеведущая, светская львица и звезда шоу-биза. Теперь Ксения готова заняться политикой на самом высоком уровне. И уже обсудила это с президентом.

Накануне Собчак обсудила свое решение баллотироваться на пост президента с Владимиром Путиным. После разговора Ксения обмолвилась журналистам, что у нее неоднозначное впечатление: «показалось, что ему решение не понравилось».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Ксению «талантливым человеком», но отметил, что в случае, если «она имеет какие-то взгляды на политику, ей придется там с нуля набираться опыта». При этом Песков уточнил, что звезда «полностью подходит под положение нашей Конституции».

А лидер КПРФ Геннадий Зюганов припомнил одно из скандальных высказываний Собчак. «Ксюша назвала нашу страну и народ генетическим отребьем. Я плохо представляю возможность выдвинуться … Тем более (она) хочет стать президентом страны, давая людям и стране такую оценку. Мне кажется, это невозможно даже в Буркина-Фасо. Поэтому превращать это в посмешище стыдно».

Читайте также:

Собчак все еще восстанавливает фигуру. Ни дня без фитнеса.

Собчак против «Анджелин Джоли». Ксения высказалась о естественной красоте.

Кто растит сына Ксении Собчак? Людмила Нарусова любит внука больше дочери.



0 Не нравится 0 Нравится 19.10.2017 Теги: Ксения Собчак

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 5  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору