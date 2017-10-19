Шнуров поддержал Собчак

Сергей Шнуров, как всегда, в тренде. Не успела публика толком обсудить заявление Ксении Собчак о решении баллотироваться в президенты, как группа «Ленинград» представила очередное скандальное видео.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Окт 18 2017 в 5:07 PDT

На этот раз Шнуров и его команда превзошли себя. Как отмечают поклонники, новое видео коллектива «Кандидат» - образцово-показательный треш. Режиссером ролика снова выступила Анна Пармас. Основная сюжетная линия видео - предвыборная гонка.

В комментариях к ролику в Insta Шнурова публика увлеченно обсуждает новую работу артиста. «Очень тонкий, правдивый, прикольный клип! Спасибо», «Сережа, какой ты талант! Клип и песня многим не по зубам. Сплошной гротеск, откровение и reality check», «Нормальный клип. Аресты, мэры и кандидаты:))) деньги за митинги», «И снова шедевр!!! Спасибо за Ваше творчество!!!»

Кстати, ранее Анна Пармас подчеркнула, что она не клипмейкер и ее сотрудничество с «Ленинградом» - нечто особенное. Для нее это как маленькое полноценное кино.

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