Дженнифер Лопес будет жить с любимым

Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) вот уже более полугода влюблена и счастлива. И теперь ее отношения с Алексом Родригесом (Alex Rodriguez) переходят на новый уровень. Пара решила жить вместе.

Недавно Дженнифер, по слухам, решила выставить на продажу свой пентхаус в Нью-Йорке. И теперь звезда вместе с бойфрендом ищет подходящие апартаменты для себя. «Они рассматривают варианты просторного дома для своей большой семьи, - сообщил инсайдер журналу People. - Они готовы вдвоем инвестировать деньги в новый дом, как только найдут идеальный вариант».

Уточняется, что влюбленные уже на той стадии отношений, когда пара думает о совместном будущем и готова вместе принимать финансовые решения.

Напомним, роман с Алексом завязался у певицы в начале года. Как рассказывала Лопес, она познакомилась с бейсболистом довольно давно. Вместе с Марком Энтони, в то время он был супругом Джен, она побывала на одном из матчей. И познакомил Лопес с Родригесом именно Марк. После разрыва с Энтони Алекс делал попытки завязать отношения, но Лопес была к этому не готова. Бейсболист сделал еще одну попытку после того, как в начале года стало известно о разрыве певицы с Каспером Смартом. И тогда спортсмену повезло.

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Источник фото: Globallookpress.com