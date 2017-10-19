Ксения Собчак накануне сообщила о решении баллотироваться в президенты. И это серьезно. Но пока общественность обсуждает шансы звезды на победу в выборах, некоторые медийные персоны уже дают Ксении советы по выбору команды. Так, Максим Галкин полагает, что без Ксении Бородиной Собчак не обойтись.

Галкин опубликовал в Instagram шутливое видео, в котором обратился к Собчак с предложением рассмотреть кандидатуру Бородиной на пост премьера. И посоветовал проводить заседания на Красной площади. «Там тоже есть лобное место. Они привыкли», — рассуждает Максим.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Окт 18 2017 в 11:55 PDT

В качестве министра иностранных дел Галкин предлагает солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова. «Нас все равно нигде не любят. А он сможет послать смачно на международных переговорах», - поясняет юморист.

Сергея Мавроди можно назначить министром финансов, руководителем Комитета по делам молодежи - Диану Шурыгину, а главой Комитета по защите животных и окружающей среды — Алексея Панина.

Кстати, журналист Владимир Гуриев предложил Ксении назначить министром иностранных дел Михаила Ефремова («ну тут просто нужен кто-то пьющий»), министром культуры — Дмитрия Быкова, а также учредить министерство бытовой химии и хорошего настроения и назначить руководителем Федора Бондарчука.

Ранее мы писали:

Ксения Собчак будет баллотироваться в президенты. Телеведущая все-таки решила попробовать изменить что-то в стране.

Максим Галкин: «Умные люди не умеют быть богатыми». У шоумена сложилось определенное мнение о том, почему в нашей стране умные люди редко достигают большого успеха.

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