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Селена Гомес учит 4-летнюю сестру быть лидером


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Селена Гомес (Selena Gomez) не только талантливая певица, но и заботливая сестра. 25-летняя звезда, которая славится своей харизмой и волевым характером, недавно показала поклонникам, как она занимается воспитанием своей маленькой сестренки.

Селена, добившаяся многого к своим годам, не привыкла отступать, девушка, которая отличается целеустремленностью и стойкостью к критике, решила поделиться опытом с маленькой сестрой, которой всего 4 года, пишет OK-magazine. Свои наставления подрастающему поколению, которые были засняты на камеру, она опубликовала в Сети.

В видеоролике Селена разговаривает с девочкой, как со взрослой, внушая ей простые истины: «Я хочу, чтобы моя сестра знала, что она сильная, смелая и красивая. Она будет расти со знанием того, что ее голос имеет значение. Она поймет, как важно, будучи лидером, вдохновлять других людей своей правдой».

Отметим, что в прошлом году певица отчаянно боролась с депрессией. Но сейчас Селена ожила, она активно выпускает песни, снимается для журналов, а недавно решила попробовать себя в кинематографе, певица снимется в новой картине Вуди Аллена. Поговаривают, Гомес даже всерьез подумывает о создании семьи. «Она на сто процентов уверена, что наступил наиболее подходящий момент, чтобы завести ребенка. Рождение малыша — единственное, чего она пока не испытала в своей жизни», — ранее сообщал инсайдер.

Ранее мы писали:

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0 Не нравится 0 Нравится 18.10.2017 Теги: Селена Гомес

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