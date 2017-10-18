Игги Азалия появилась на вечере с голым животом

Во вторник Игги Азалия (Iggy Azalea), австралийская рэп-исполнительца, известная соблазнительными формами, появилась на благотворительном мероприятии TIDAL X: Brooklyn в Нью-Йорке в интригующем наряде.

Игги щеголяла в черном топе, демонстрируя свой плоский живот, звезда при этом почти не улыбалась, проходя по красной дорожке.

Игги была одной из 40 музыкантов, выступавших на мероприятии в помощь пострадавшим от разрушительных явлений природы в Америке и Мехико, пишет Daily Mail.

Знаменитость была в брюках с высокой талией, которые подчеркивали ее ягодицы, о которых в последнее время ходило немало слухов. Некоторые считали, что певица делала себе пластические операции на эту часть тела. Тем не менее как-то в эфире радиостанции звезда призналась, что делала пластику груди, но не ягодиц.

Напомним, на ежегодной церемонии вручения премий People's Choice Awards (за 2014 год) Игги была названа «Любимым хип-хоп-артистом».