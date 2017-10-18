Бейонсе похвасталась фигурой после родов

Прошло всего лишь четыре месяца с тех пор, как Бейонсе (Beyonce) родила близнецов Сира и Руми, и вот звезда уже вернулась в свою прежнюю форму. Накануне постройневшая певица с удовольствием продемонстрировала свою фигуру, появившись на благотворительном концерте в зеленом облегающем платье.

Вчера вечером звезда появилась на благотворительном концерте TIDAL X BROOKLYN в Нью-Йорке, 36-летняя певица выглядела потрясающе в облегающем изумрудно-зеленом платье, пишет Daily Mail.

Платье с разрезом на бедре с одной стороны приоткрывало грудь, и было видно, какой тонкой стала талия певицы.

В напоминание о классическом голливудском стиле, талию звезды обвивал искусственный мех сливового цвета, который ярко контрастировал с зеленым цветом наряда.

Бейонсе появилась на мероприятии, чтобы поддержать своего возлюбленного, и рэпер Джей-Зи (Jay-Z) гордился супругой, несмотря на то, что певица едва не затмила мужа своим эффектным появлением.

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