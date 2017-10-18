 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Бейонсе похвасталась фигурой после родов


0 0

Прошло всего лишь четыре месяца с тех пор, как Бейонсе (Beyonce) родила близнецов Сира и Руми, и вот звезда уже вернулась в свою прежнюю форму. Накануне постройневшая певица с удовольствием продемонстрировала свою фигуру, появившись на благотворительном концерте в зеленом облегающем платье.

Вчера вечером звезда появилась на благотворительном концерте TIDAL X BROOKLYN в Нью-Йорке, 36-летняя певица выглядела потрясающе в облегающем изумрудно-зеленом платье, пишет Daily Mail.

Платье с разрезом на бедре с одной стороны приоткрывало грудь, и было видно, какой тонкой стала талия певицы.

В напоминание о классическом голливудском стиле, талию звезды обвивал искусственный мех сливового цвета, который ярко контрастировал с зеленым цветом наряда.

Бейонсе появилась на мероприятии, чтобы поддержать своего возлюбленного, и рэпер Джей-Зи (Jay-Z) гордился супругой, несмотря на то, что певица едва не затмила мужа своим эффектным появлением.

Ранее мы писали

Бейонсе тайно родила двойню. Сразу несколько авторитетных светских изданий сообщили о пополнении в семье королевы R'n'B.

Бейонсе перевоплотилась в Мэрилин Монро. Необычная фотосессия артистки. 

Бейонсе ходит босиком по Италии. Звезда поражает окружающих своей красотой и пышными формами.



0 Не нравится 0 Нравится 18.10.2017 Теги: бейонсе

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору