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Виктория Бекхэм сделала «заоблачный макияж»


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В самолете можно не только лететь и страдать из-за перепадов давления. Как продемонстрировала недавно Виктория Бекхэм (Victoria Beckham) своим фанатам, в туалетной комнате воздушного судна можно еще и наносить макияж.

 

В ролике видно, как Виктория пробирается в туалет, моет руки, после чего наносит базу под макияж, а затем акцентирует внимание на своих глазах, пишет The Sun.

Стоя перед зеркалом в крошечной комнатке, она наносит макияж на высоте 10 километров. Знаменитость подписала видеоролик: «Заоблачный макияж».

Среди прочей косметики она использовала и средства для макияжа из ее собственной линии, и это говорит о том, что звезда вновь устроила своей продукции рекламную кампанию.

Утверждается, что видео было записано во время полета из Нью-Йорка в Лондон. В Нью-Йорке звезда навещала своего сына Бруклина.

Отметим, что в свое время звезда любила эпатировать. Но времена Spice Girls позади, и сегодня Виктория позиционирует себя как респектабельная дама. Недавно Виктория опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в бра «в стиле Пош». Таким образом звезда решила привлечь внимание к своей косметической линии, созданной в сотрудничестве с компанией Estee Lauder.
 

 



0 Не нравится 0 Нравится 17.10.2017 Теги: Виктория Бекхэм

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