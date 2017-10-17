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Мэрилин Керро стала дизайнером нижнего белья


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Керро, звезда «Битвы экстрасенсов», решила попробовать себя в новом амплуа. Эстонская ведьма стала дизайнером. И уже девушка сделала первые шаги в этом направлении, предложив миру моды коллекцию нижнего белья.

 

Мэрилин представила новую коллекцию нижнего белья для женщин на Tallinn Fashion Week. Причем моделей для показа экстрасенс отбирала сама, и среди них есть и девушки далеко не худые.

Керро принимала участие в мистическом шоу несколько раз, однако девушке не везло, победа ускользала из ее рук. Однако вниманием Мэрилин не обделена, у нее имеется много поклонников, которые теперь с азартом обсуждают новое увлечение экстрасенса.

Секс-символ проекта рассказала StarHit, что участие в «Битве экстрасенсов» помогло ей развить свои способности. Девушка даже планировала перебраться в Москву и открыть центр магии, чтобы помогать людям. «Я думаю, что именно в этом городе мое место, несмотря на его энергетику. Я буду учить людей слушать себя, чтобы они не относили деньги экстрасенсам, а решали какие-то проблемы самостоятельно».

Мэрилин при этом отметила, что серьезные мероприятия никогда не планирует, ведь иначе все может сорваться, наверное, поэтому модный дебют она не рекламировала.
 



0 Не нравится 0 Нравится 17.10.2017 Теги: Мэрилин Керро битва экстрасенсов

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