Мэрилин Керро стала дизайнером нижнего белья

Керро, звезда «Битвы экстрасенсов», решила попробовать себя в новом амплуа. Эстонская ведьма стала дизайнером. И уже девушка сделала первые шаги в этом направлении, предложив миру моды коллекцию нижнего белья.

Публикация от Marilyn Kerro (Official Page) (@marilyn_kerro) Июл 29 2017 в 1:33 PDT

Мэрилин представила новую коллекцию нижнего белья для женщин на Tallinn Fashion Week. Причем моделей для показа экстрасенс отбирала сама, и среди них есть и девушки далеко не худые.

Керро принимала участие в мистическом шоу несколько раз, однако девушке не везло, победа ускользала из ее рук. Однако вниманием Мэрилин не обделена, у нее имеется много поклонников, которые теперь с азартом обсуждают новое увлечение экстрасенса.

Секс-символ проекта рассказала StarHit, что участие в «Битве экстрасенсов» помогло ей развить свои способности. Девушка даже планировала перебраться в Москву и открыть центр магии, чтобы помогать людям. «Я думаю, что именно в этом городе мое место, несмотря на его энергетику. Я буду учить людей слушать себя, чтобы они не относили деньги экстрасенсам, а решали какие-то проблемы самостоятельно».

Мэрилин при этом отметила, что серьезные мероприятия никогда не планирует, ведь иначе все может сорваться, наверное, поэтому модный дебют она не рекламировала.

