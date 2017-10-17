Джессика Честейн поразила нарядом на премии ELLE Women

Голливудские актрисы показали себя во всей красе на премии Elle Women, где чествуют самые выдающиеся достижения в актерском ремесле. Особенно эффектно, по мнению светских обозревателей, выглядела Джессика Честейн (Jessica Chastain), которая появилась на красной дорожке в наряде с красной юбкой.

24-я ежегодная церемония вручения премий за достижения в актерском мастерстве Women in Hollywood состоялась в понедельник вечером, 16 октября, в отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз, Калифорния.

40-летняя актриса появилась на мероприятии в наряде от Calvin Klein, и все отметили, как красный цвет юбки подчеркивал сияющий цвет лица Джессики, сообщает justjared.com. Сверху у актрисы был белый топ, который красиво подчеркнул фигуру звезды.

На мероприятии собрались почти все звезды из мира шоу-бизнеса, модели и актрисы. Присутствовали Джейми Кинг (Jaime King), Тесса Томпсон (Tessa Thompson) и Джесс Вейкслер (Jess Weixler), Риз Уизерспун (Reese Witherspoon), Марго Робби (Margot Robbie), Кристен Стюарт (Kristen Stewart), Нина Добрев (Nina Dobrev) и многие другие знаменитости.

Звездные дамы не только слушали красивые речи с трибуны о своих достижениях, но и с удовольствием продемонстрировали свои наряды. Стоит отметить, что основным цветом вечера был черный. Дженнифер Лоуренс и Марго Робби были в классических черных платьях на бретелях, а Риз Уизерспун была в закрытом наряде тоже цвета ночи.