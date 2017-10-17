ДНК-тест подтвердил: у Вадима Казаченко есть дочь

Вадим Казаченко, оказывается, почти многодетный отец. Какое-то время назад объявилась внебрачная дочь артиста, заявившая об этом на ток-шоу, и результаты ДНК-теста недавно показали, что девушка все-таки не солгала и имеет родство со звездой.

Влада, новоиспеченная дочь Казаченко, появилась в эфире студии «Пусть говорят» и заявила, что узнала о том, кто ее отец, еще в детстве, когда училась в первом классе. Однако к его поискам приступила 2 года назад, когда умерла мама. Для подтверждения своих слов девушка согласилась пройти ДНК-экспертизу. И в определении родства ей помогла Ольга Казаченко, пишут «7 Дней».

Как сообщила Влада, у ее матери был короткий роман с Вадимом во время гастролей певца. Также девушка подчеркнула, что не ждет от отца моментального признания и любви, также ей не нужны его деньги, просто девушка хочет, чтобы отец знал о ней и гордился ее успехами.

Казаченко в эфире ток-шоу не появился, так что Ольга Казаченко взяла инициативу в свои руки. Женщина, родившая в этом году сына от певца, помогла девушке с тестом, который показал родство Влады с ребенком Ольги Филиппом.

Любопытно, но своего сына Казаченко не признает и отказывается общаться с Ольгой. В прошлом году артист обратился в суд с требованием признать его брак фиктивным. Также Казаченко подал еще иски – о незаконном обогащении в фиктивном браке и моральном ущербе. Ольга же в ответ пытается добиться от мужа финансовой поддержки. Известно, что сам Казаченко недавно женился на Ирине Аманти.

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Источник фото: Globallookpress.com