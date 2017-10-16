Мэрилин Мэнсон рассказал о госпитализации

Недавно Мэрилин Мэнсон (Marilyn Manson) напугал поклонников. Рок-музыкант оказался в больнице по неизвестным причинам, а концерты были отменены. Накануне Мэнсон покинул больничные стены и сразу же решил объясниться с поклонниками.

Как сообщил певец, лечь в больницу ему пришлось из-за серьезной травмы. Пару недель назад во время концерта в Manhattan Center Hammerstein Ballroom в Нью-Йорке на него обрушилась часть декораций. Мэрилин отметил, что он чудом остался жив, пишут «7 Дней».

«Когда декорация начала на меня падать, я попытался ее оттолкнуть. Но мои усилия были тщетны – это было так же безнадежно, как сражаться голыми руками с железным монстром», - делился впечатлениями 48-летний певец.

Конструкция задела голову певца, сильно повредила ногу. «В результате моя берцовая кость оказалась раздроблена в двух местах. Боль была просто невыносимой…» — рассказал музыкант.

Певец считает, что легко отделался. «Эта штуковина вполне могла и даже должна была расплющить мой череп и ребра». Любопытно, что Мэнсон увидел в этом вмешательство божественных сил: «Как будто Бог намекнул мне, чтобы я прекратил петь свои явно не богоугодные песни, но при этом милостиво оставил меня в живых!»

Однако божественный наказ исполнять музыкант не собирается. Певец уже горит желанием вернуться на сцену, ведь из-за инцидента уже пришлось отменить 9 концертов.

