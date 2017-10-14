Мария Кожевникова ест детские супчики для похудения

Только недавно Мария Кожевникова объявила о своем намерении сесть на жесткую диету и сбросить за месяц 10 кг. Свои экстремальные методы она объясняла грядущим днем рождения. А теперь артистка делится своими успехами в Instagram, рассказывая о том, что это за чудо-диета такая.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova) Окт 12 2017 в 10:45 PDT

Мария после рождения третьего малыша набрала около 30 кг лишнего веса, теперь ее цель – сбросить хотя бы 10 из них, чтобы влезть в любимые платья на праздничный вечер в свой день рождения. При этом Мария напоминает, что важно любить себя, несмотря на неидеальную фигуру.

Также недавно певица устроила своего рода флешмоб, предложив девушкам, которые хотят сбросить вес, присоединиться к ней. Вроде, так и худеть не одиноко. «Давайте каждый наш день вы будете заканчивать фотографией с постом о том, сколько вы набрали или потеряли в весе, что ели, пили и какие физические нагрузки были. А кто больше всех из нас похудеет, получит от меня приз!»

Сама же Мария на днях уже поделилась своими успехами, рассказав о секретной диете, которую можно назвать скорее детской. «Так как у меня маленькие дети, какой-то отдельной системы питания у меня нет: ем то, что едят они. Готовим на пару, стараюсь не есть ничего жареного, поменьше мучного».

Певица добавила, что также она пьет много воды. «Стараюсь пить водородную воду. К сожалению, она недешевая», - посетовала Мария. Однако вода, считает артистка, лучший способ быстро похудеть.

Многодетная мама призналась, что на спортзал у нее времени нет, однако про физические нагрузки она не забывает. «Делаю упражнения дома, ничего сложного: на пресс и на мышцы всего тела», - уточнила звезда.

Напомним, после рождения первенца знаменитость долго не могла вернуться в форму, за что ее достаточно жестко критиковали. Тогда Кожевникова попросила хейтеров не вмешиваться в ее жизнь.