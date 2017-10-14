Экс-возлюбленный Максаковой рассказал в СК РФ о своей невиновности

Недавно в Киеве было завершено расследование убийства депутата Дениса Вороненкова. Следователи считают, что заказчиком является бизнесмен Владимир Тюрин. Мужчина не стал скрываться от правосудия и сам пришел в СК РФ. Тюрин рассказал, почему он не причастен к смерти мужа Марии Максаковой.

Бизнесмен заявил российским следователям, что не имеет отношения к смерти политика, да и мотивов у него не было. При этом Тюрин отметил, что убить экс-члена КПРФ из-за ревности он не мог (хотя этой версии придерживаются украинские следователи), поскольку расстался с Максаковой задолго до ее воссоединения с Вороненковым.

Предприниматель отметил, что с Вороненковым у него не было даже общих дел в бизнесе, поэтому дорогу никто никому перейти не мог, пишут Dni.ru. Важным аргументом Тюрин считает и тот факт, что даже не был знаком с депутатом, поэтому и конфликтов никаких быть не могло.

Бизнесмен посетовал, что вся эта шумиха ударила по его репутации. Он добавил, что обвинения следователей из Украины «бредовые», ведь реальных доказательств его вины у них нет.

Мария Максакова тоже не может поверить в причастность Тюрина, однако призналась недавно, что отношения с гражданским мужем были далеко не идеальными после расставания. Мария иногда слышала в свой адрес угрозы. И главным камнем преткновения часто были дети. Мария и Владимир часто не могли договориться о том, как лучше их воспитывать.

Генпрокуратура Украины собирается направить запрос об экстрадиции Тюрина, который считается одним из самых известных криминальных авторитетов России.

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