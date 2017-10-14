 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Экс-возлюбленный Максаковой рассказал в СК РФ о своей невиновности


0 0

Недавно в Киеве было завершено расследование убийства депутата Дениса Вороненкова. Следователи считают, что заказчиком является бизнесмен Владимир Тюрин. Мужчина не стал скрываться от правосудия и сам пришел в СК РФ. Тюрин рассказал, почему он не причастен к смерти мужа Марии Максаковой.

Бизнесмен заявил российским следователям, что не имеет отношения к смерти политика, да и мотивов у него не было. При этом Тюрин отметил, что убить экс-члена КПРФ из-за ревности он не мог (хотя этой версии придерживаются украинские следователи), поскольку расстался с Максаковой задолго до ее воссоединения с Вороненковым.

Предприниматель отметил, что с Вороненковым у него не было даже общих дел в бизнесе, поэтому дорогу никто никому перейти не мог, пишут Dni.ru. Важным аргументом Тюрин считает и тот факт, что даже не был знаком с депутатом, поэтому и конфликтов никаких быть не могло.

Бизнесмен посетовал, что вся эта шумиха ударила по его репутации. Он добавил, что обвинения следователей из Украины «бредовые», ведь реальных доказательств его вины у них нет.

Мария Максакова тоже не может поверить в причастность Тюрина, однако призналась недавно, что отношения с гражданским мужем были далеко не идеальными после расставания. Мария иногда слышала в свой адрес угрозы. И главным камнем преткновения часто были дети. Мария и Владимир часто не могли договориться о том, как лучше их воспитывать.

Генпрокуратура Украины собирается направить запрос об экстрадиции Тюрина, который считается одним из самых известных криминальных авторитетов России.

Источник фото: Instagram



0 Не нравится 0 Нравится 14.10.2017 Теги: Владимир Тюрин Мария Максакова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору