Мишель Пфайффер до сих пор стыдно за «Тельму и Луизу»

Мишель Пфайффер (Michelle Pfeiffer) – талантливая актриса, снявшаяся во многих фильмах, ставших классикой. Однако одна роль, от которой звезда отказалась 25 лет назад, до сих пор не дает покоя знаменитости.

Мишель признается, что каждый раз, когда картину «Тельма и Луиза» показывают на телевизионном экране, ее сердце уходит в пятки. Актриса отметила, что, несмотря на успешную карьеру, продолжающуюся четыре десятилетия, она в прошлом принимала сомнительные решения и соглашалась на странные роли

«Я все еще не могу смотреть «Тельму и Луизу», - призналась актриса в интервью Variety. - Это был открытый конфликт. Речь шла об этом фильме или о другом. Это до сих пор убивает меня. Но нельзя получить все желаемое. Иногда приходится смириться».

Мишель, которая изначально была главной кандидатурой на роль в знаменитой картине, не смогла в нем сняться, поскольку совпали съемочные дни с работой на площадке другого фильма. Тогда актриса выбрала «Поле любви», картина рассказывала об убийстве Кеннеди, за роль в этом фильме Мишель была выдвинута на премию «Оскар».

Пфайффер также предлагали роль в «Молчании ягнят». Именно она была первоначальным предпочтением режиссера, а Джоди Фостер представляла запасной вариант.

Актриса признается, что не хотела отказываться от работы, но сниматься становилось все сложнее, поскольку подрастали дети. Требования Пфайффер по времени оказывались столь категоричными, что мало кто решался работать с ней. Теперь, когда ее дети выросли, она может вновь отдаться любимой работе.

Сейчас актриса активно снимается. Ее новая работа - фильм «Мама», который уже идет в кинотеатрах, скоро выйдет «Убийство в Восточном экспрессе». Сейчас актриса готовится к съемкам в фильме про супергероев «Человек-муравей и Оса».

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