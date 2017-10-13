Ксения Собчак рассказала об извращенцах

Ксения Собчак недавно решила заступиться за участников телестройки «Дом-2». По мнению ведущей, шоу – это симбиоз эксгибиционистов с вуайеристами, однако она этому обстоятельству рада.

Ксения заверила, что «Дом-2» - это не жестокий эксперимент над людьми, а скорее симбиоз эксгибиционистов с вуайеристами. Драки и измены в шоу – как в реальной жизни, однако зрители, наблюдая за этими перипетиями, все-таки надеются, что в их семьях все не так плохо.

«Там не происходит ничего, чего не происходило бы в обычной жизни. Отсюда и рейтинги. Людям нравится узнавать себя и понимать, что в их жизни до такого треша все-таки не доходит».

Собчак, которая является ведущей реалити-шоу уже десять лет, призналась, что об этом времени не жалеет, пишут Dni.ru. Более того, она даже рада, что имеет отношение к таким «извращенцам». «Я общаюсь с разными людьми, мне все интересно, я хочу все знать, во всем участвовать, каждую секунду учиться – из этого состоит моя жизнь», – цитирует Собчак журнал Glamour.

Напомним, что шоу «Дом-2» неоднократно подвергалось нападкам. Телестройку потребовали запретить уже давно, а в 2009 году Пресненский суд города Москвы вынес решение обязать телеканал ТНТ не показывать телепроект с 4 часов утра до 11 вечера.

Напомним, что реалити-шоу на российском ТВ стартовало в мае 2004 года. Участники строят загородный коттедж, но их основная цель — построить любовь. Они должны найти себе пару — только так они смогут выиграть дом.

