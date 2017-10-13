Дана Борисова обвиняет во лжи Евгения Осина

Евгений Осин недавно вернулся в Москву из Таиланда, где лечился от алкогольной зависимости. Певец успел на днях выступить на ток-шоу, где нелестно отозвался о реабилитационной клинике. Поведение Осина возмутило Дану Борисову, которая тут же заступилась за «родные стены».

Евгений заявил в студии ток-шоу «Пусть говорят», что после лечебного курса чувствует себя откровенно неважно. Однако эти слова тронули до глубины души Дану Борисову, которая давно успешно лечится в клинике на Самуи от наркозависимости.

Дана в видеообращении попросила Евгения не клеветать на людей, которые старались ему помочь, пишет StarHit. Ведущая отметила, что за полтора месяца лечения Осин почти избавился от зависимости.

«Женя, ты покинул программу и пустился в самостоятельное плавание, судя по информации, которая доходит из Москвы, ты ходишь по различным телешоу. И рассказываешь всякие неприятные вещи про тех людей, которые стали твоими спасителями, благодетелями, которые помогли тебе стать таким же красивым, трезвым и уверенным, как ты сейчас», - заявила телеведущая.

Также Дана отметила, что верит в Осина и желает ему не сорваться. Сама же Дана пока остается в клинике.

Напомним, на днях певица Наталья Штурм заметила Осина в одном из супермаркетов в Москве, причем около прилавка с алкогольными напитками. Она тут же сообщила в соцсетях, что Осин сбежал из клиники. Позднее стало известно, что певец сам попросился домой.

Осин ранее признавался, что нужно что-то делать, нельзя отрицать зависимость, поскольку все может плачевно закончиться. «Сначала отказывает печень, поджелудочная, потом ноги, а потом начинаются такие болезни, как панкреатит, язва желудка, а в худшем случае – цирроз печени и все», – заявлял певец.

Ранее Наталья Штурм говорила, что больше не верит Осину, поскольку она предлагала ему однажды пройти курс лечения и даже договорилась о госпитализации, но певец отказался. Певица считает, что артист неблагодарный человек.

