Алене Кравец угрожают проклятием

Алена Кравец считается талантливой и востребованной актрисой. Девушка достаточно рассудительная и себя в обиду не даст. Однако не всегда все зависит от человека, есть обстоятельства, которые не поддаются логике реальности. Вот Алена, например, столкнулась с проклятием и готова уже идти в полицию.

Актриса стала жаловаться, что у нее наступила черная полоса. Неудачи стали ее преследовать. Вроде только ей удалось вздохнуть свободно, поставив точку в конфликте с бывшей домработницей, как приключились новые напасти.

Звезда телесериалов «Земский доктор» и «Счастливы вместе» оказалась в новой неоднозначной ситуации. И инцидент имел место возле особняка на Рублевке. Как пишут «7 Дней», к дому звезды подошли три цыганки, которых постарался прогнать охранник, однако женщины подкараулили актрису и бросились под колеса ее авто.

Женщины заявили, что Алена проклята, но за 5 тысяч они готовы избавить ее от порчи. Актриса не обратила внимания на слова цыганок, и с этого момента стали происходить странные вещи: на следующий день у ворот была найдена кукла с выколотыми глазами, позднее подбросили странные платки, стали появляться и другие предметы.

«Они были явно связаны с колдовскими обрядами», — заявила обеспокоенная Алена. Актрисе пришлось усилить охрану, также она уверена, что если колдовские фокусы не прекратятся, то она обратится в полицию.

