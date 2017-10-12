У принца Гарри самая сексуальная борода

Принц Гарри (Harry) уже не свободен. Он безумно влюблен в свою девушку Меган Маркл (Meghan Markle), уже поговаривают о свадьбе, однако это обстоятельство ничуть не мешает женщинам Британии любить Гарри. Рыжеволосый принц попал даже в рейтинг мужчин с самой сексуальной бородой.

Как показал недавно проведенный опрос, принц Гарри имеет самую сексуальную бороду в мире. Его высочеству недавно исполнилось 33 года, растительность на лице впервые появилась у Гарри в 2015 году, сообщает Daily Mail.

На втором месте после принца по популярности оказался актер Райан Гослинг (Ryan Gosling), на третьем - Брэдли Купер (Bradley Cooper), они оставили далеко позади Дэвида Бекхэма и Брэда Питта. Также в списке присутствуют Хоакин Феникс (Joaquin Phoenix), Джастин Тимберлейк (Justin Timberlake) и Джим Керри (Jim Carrey).

В опросе, который проводил центр по пересадке волос в Манчестере, приняли участие 1000 человек. Большинство мужчин (62%) считают, что звезды более привлекательны с бородой.

В последнее время все чаще появляются слухи о скорой свадьбе принца с Меган. Гарри и звезда сериала «Форс-мажоры» познакомились год назад в Торонто, на открытии военного фестиваля Invictus Games. Меган – успешная актриса, снимается в популярных сериалах, пишет книги, часто путешествует по миру.

