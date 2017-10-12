Рустам Солнцев заступился за Бузову

Хейтерам Ольги Бузовой стоит знать, что девушка не одинока – за нее есть кому постоять. По крайней мере, один яростный защитник у нее имеется точно. Рустам Солнцев вновь накануне заступился за звезду, раскритиковав нападки Дробыша на Ольгу.

Конфликт возник на прошлой неделе. Виктор Яковлевич довел Бузову до слез, заявив, что музыка не самая сильная сторона девушки, предположив, что она могла бы стать неплохой медсестрой. На концерте по случаю юбилея телеканала МУЗ-ТВ Бузова расплакалась при журналистах, и слез ведущей «Дома-2» Рустам не выдержал.

«Олька, дорогая, прекрати реветь по поводу этих прекрасных людей. Тут все просто: Виктор Дробыш известен заимствованиями в своих композициях музыки западных авторов. Теперь что касается его менеджерских навыков. Кого из своих подопечных он довел до статуса мегазвезды?» - попытался утешить Рустам девушку в Сети, добавив, что все эти нападки из-за зависти, поскольку Ольга многого добилась на эстраде за такой короткий период времени.

Солнцев также посоветовал Дробышу больше не выступать с обвинениями против Ольги, поскольку не пристало нападать на беззащитную девушку, у которой даже нет мужа, чтобы заступиться за нее. «Понятно, что она не замужем и никто ее не может защитить, но что же теперь, всем аулом на нее накидываться? Богом вас молю, остановитесь! Я вырос с Олей на одной площадке, она хорошая девчонка, хватит ее обижать!» - заявил Солнцев.

Любопытно, что продюсер, дабы не развивать конфликт, недавно предпочел извиниться перед Ольгой, отметив, что не хотел ее ничем обидеть.

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