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Кристен Белл появилась на обложке журнала Shape


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Кристен Белл (Kristen Bell) стала героиней нового, ноябрьского номера журнала Shape. На обложке актриса выглядит расслабленной и счастливой. В сопроводительном интервью звезда рассказала о том, как она учит своих дочерей быть здоровыми и красивыми.

37-летняя актриса очень трепетно относится к поддержанию здоровья и пропагандирует спортивный образ жизни. Кристен отметила в сопроводительном интервью, что для нее особенно важно показать детям, как поддерживать форму и заботиться о здоровье. Поэтому она делает приседания вместе с ними, объясняя, насколько спорт важен.

Актриса объяснила, что пытается передать детям ощущение необходимости физических упражнений с самого раннего возраста.

Время для таких упражнений сама актриса находит всегда, даже когда занимается вычиткой сценариев с коллегами-актерами. Например, она делает упражнения на трицепсы, опираясь на стул.

Самой лучшей своей привычкой она считает изучение информации о калорийности и составе пищи. Это позволяет актрисе следить за тем, что она потребляет, и сохранять меру во всем.

Напомним, Кристен в 2013 году вышла замуж за актера Дэкса Шепарда. У пары растут две дочери – Линкольн и Дельта.

Источник фото: justjared.com.



0 Не нравится 0 Нравится 12.10.2017 Теги: Кристен Белл

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