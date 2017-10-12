Дженнифер Лопес объединится с экс-бойфрендом

Светские обозреватели в предвкушении. Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) должна объединиться вместе со своим бывшим, Марком Энтони (Marc Anthony). Однако это не то, о чем вы подумали. Артисты выступят вместе на благотворительном концерте. Да и звезда бейсбола Алекс Родригес (Alex Rodriguez), новый бойфренд певицы, там тоже будет.

Необычный союз «трех сердец» ожидается на шоу One Voice: Somos Live!. Концерт будет транслироваться Telemundo, Univision and NBC.

Концерт, который состоится 14 октября, был организован с целью сбора средств для приобретения самого необходимого пострадавшим от недавних катастрофических природных явлений. Речь идет о людях в южных районах США, в Мехико, на Карибских островах и Пуэрто-Рико, пишет Today.

Участвовать в мероприятии согласились многие звезды, включая Деми Ловато (Demi Lovato), Камилу Кабелло (Camila Cabello), Стиви Уандера (Stevie Wonder), Кристину Агилеру (Christina Aguilera), Ким Кардашян (Kim Kardashian), Селену Гомес (Selena Gomez), группу Maroon 5 и многих других.

В концерте должны участвовать Дженнифер Лопес и Марк Энтони, которые развелись в 2014 году. Впрочем, концерт будет сниматься в двух местах. Лопес и ее бойфренд Родригес будут находиться в Лос-Анджелесе, а Марк Энтони – в Майами.

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