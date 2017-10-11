Штурм сообщила о побеге Осина из клиники

Исполнитель хита «Плачет девушка в автомате» убедил всех, что готов лечиться от алкогольной зависимости. Певца забрала Дана в Таиланд для прохождения реабилитационного курса, однако трогательная история, которая вызвала какое-то время назад резонанс в СМИ, не впечатлила подругу Осина – Наталью Штурм. Похоже, скептицизм Натальи был не безоснователен.

Как сообщила певица, Осин сбежал из клиники. Она увидела случайно певца в одном из супермаркетов в Москве. Причем Евгений был около прилавка с алкогольной продукцией. Наталья для убедительности сделала несколько снимков.

Новость повергла в шок подписчиков звезды, ведь певец должен находиться на Самуи, в клинике, где уже полгода лечится Дана Борисова. Туда же пару недель назад отправили и Осина.

Певец выходил на связь с Малаховым, который принял непосредственное участие в том, чтобы отправить лечиться звезду, по видеомосту. Многие подмечали, что Осин стал неплохо выглядеть.

Осин признавался, что нужно что-то делать, нельзя отрицать зависимость, поскольку все может плачевно закончиться. «Сначала отказывает печень, поджелудочная, потом ноги, а потом начинаются такие болезни, как панкреатит, язва желудка, а в худшем случае – цирроз печени и все», – заявил певец.

Однако теперь в Сети ходят слухи, что Осин вернулся в Москву.

«Глазам не верю. Неужели наша звезда вернулась? И сразу в магазин, поправлять здоровье... Эх, Женя Осин... А я ведь говорила, что именно так все и закончится», - отметила Штурм.

Ранее певица говорила, что больше не верит Осину, поскольку она предлагала ему пройти курс лечения и даже договорилась о госпитализации, но певец отказался. «Он человек абсолютно неблагодарный. Я не думаю, что будет хороший финал. Хотя очень бы хотелось на это надеяться», – сообщила тогда Наталья «Комсомольской правде».

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