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Мария Кожевникова надеется на экстремальное похудение


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Актриса Мария Кожевникова не из тех барышень, которые идут на все ради сохранения фигуры. Однако и ей не чуждо простое женское желание – вернуть нормальный вес после родов. Ради этого она готова пойти даже на экстремальные меры.

Мария Кожевникова, которая набрала вес после трех беременностей, планирует теперь за месяц сбросить 10 кг. Причем актриса собирается действовать наперекор своим же убеждениям.

«Обычно я советую худеть не более чем на пять килограммов в месяц, чтобы кожа не обвисла и чтобы организм не испытывал сильный стресс, но у меня требования к себe будут жестче», — заявила звезда.

Мария пояснила, что ускориться ей придется из-за того, что через месяц у нее день рождения. Актриса хочет влезть в платья, которые носила до беременности. Для этого ей надо сбросить ровно 10 кг, пишут «7 Дней».

Чтобы худеть было не так скучно, Мария решила устроить своего рода флешмоб, предложив девушкам, которые тоже хотят сбросить вес, присоединиться к ней,

«Давайте каждый наш день вы будете заканчивать фотографией с постом о том, сколько вы набрали или потеряли в весе, что ели, пили и какие физические нагрузки были. А кто больше всех из нас похудеет, получит от меня приз!»

Напомним, после рождения первенца знаменитость подверглась довольно жесткой критике. Журналисты язвили, мол, на фоне культа красивого тела актриса почему-то не спешит худеть. Тогда Кожевникова пожелала хейтерам разобраться в себе и не вмешиваться в ее жизнь.
 



1 Не нравится 2 Нравится 11.10.2017 Теги: Мария Кожевникова

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