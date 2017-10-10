Мила Кунис стала героиней обложки Marie Claire

Голливудская актриса Мила Кунис (Mila Kunis) появилась на обложке ноябрьского номера издания Marie Claire. Знаменитость выглядит соблазнительной и роковой красоткой, всем видом демонстрируя инстинкты хищницы.

34-летняя актриса стала героиней нового номера Marie Claire. На обложке ее можно увидеть в золотистом платье с пайетками, задумчиво смотрящей вдаль. Также звезда, которая является мамой двух очаровательных детишек, рассказала в сопроводительном интервью о том, как ей удается быть авторитетом для дочери и тяжело ли быть матерью, сообщает портал justjared.com.

Как призналась звезда, материнство ее многому научило: «Быть матерью – значит, отдавать себя без остатка, быть бескорыстной. От этой ответственности безумно устаешь, однако это не имеет никакого значения. Главное, что мои дети здоровы, тогда я счастлива».

Мила также рассказала, что хочет научить свою дочь ценить тяжелый труд.

Актриса отметила, что иногда съемки ее так выматывают, что ей приходится бороться с приступами гнева. Однако она подчеркивает, что злость и недовольство собой только мотивируют к самосовершенствованию.

Напомним, в декабре прошлого года звезда подарила супругу Эштону Кутчеру (Ashton Kutcher) сына. Также у пары подрастает дочь Уайетт (Wyatt). Мила старается быть заботливой и внимательной родительницей, но признает, что это не так-то просто.

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Источник фото: justjared.com.