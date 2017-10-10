Мария Максакова объяснила, почему оставила детей в Москве

Недавно в Киеве было завершено расследование убийства депутата Дениса Вороненкова. Стало известно, что заказчиком является бывший гражданский муж Марии Максаковой Владимир Тюрин. Певица до сих пор не может поверить в это, хотя признается, что часто конфликтовала с Владимиром из-за детей.

Публикация от Новости | Звёзды | Шоу-бизнес (@show_biz.ru) Авг 21 2017 в 10:06 PDT

Мария Максакова рассказала Starhit о своих отношениях с бывшим гражданским супругом, которые явно нельзя было назвать идеальными. Мария призналась, что иногда слышала в свой адрес угрозы. И главным камнем преткновения часто были дети. Мария и Владимир часто не могли договориться о том, как лучше их воспитывать.

«С Тюриным я говорила через несколько дней после убийства Вороненкова. Он страшно сочувствовал. Позвонил мне сам. На тот момент мне даже на ум не могло прийти, что он каким-то образом к этому причастен. Вообще, наше с ним общение носило конфликтный характер. Мы говорили исключительно о воспитании детей, на которое у нас диаметрально противоположные взгляды. Периодически он сыпал угрозами, но его словам я не придавала значения», – вспоминает Мария.

Мария также объяснила, почему до сих пор не забрала детей, Илью и Людмилу, которые живут с Тюриным. Как пояснила знаменитость, она не хочет идти против их воли. Ребята планировали остаться жить с отцом. Певица признается, что связь с Тюриным была ошибкой, подчеркивая, что если мужчину привлекут к ответственности, то она сможет тогда с легкой совестью забрать детей.

Сейчас Генпрокуратура Украины собирается направить запрос об экстрадиции Владимира Тюрина, который считается одним из самых известных криминальных авторитетов России.

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