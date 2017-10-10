Кейт Хадсон потряс новый трейлер «Звездных войн»

Поклонники киноэпопеи «Звездные войны» в предвкушении. Уже в конце декабря ожидается выход восьмого эпизода саги, который имеет символическое название «Последние джедаи». И недавно на YouTube появился новый трейлер картины, который потряс актрису Кейт Хадсон (Kate Hudson).

Новый трейлер, видимо, очень понравился актрисе, причем до такой степени, что актер Джош Гэд (Josh Gad) счел нужным зафиксировать восторг актрисы на камеру, пишет портал justjared.com.

Джош написал в своем Twitter: «Такая реакция Кейт Хадсон, которая наблюдала за новым трейлером #starwars, стоила последних секунд жизни батареи моего телефона».

Стоит отметить, что Кейт и Джош снялись вместе в нашумевшей судебной драме «Мjustjared.comаршалл».

Новый фильм «Звездные войны: Последние джедаи» будет особенным. В нем в последний раз появится Кэрри Фишер (Carrie Fisher), актриса, сыгравшая принцессу Лею, скончалась через несколько месяцев после съемок. В главных ролях также снялись Марк Хэмилл, Оскар Айзек, Адам Драйвер. В новой картине будут разворачиваться события, продолжающие историю предыдущей части.

Источник фото: justjared.com.