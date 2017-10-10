Кейли Куоко собирает деньги для бездомных животных

Многие голливудские знаменитости в последнее время активно занимаются благотворительностью, в том числе помогают братьям нашим меньшим. Актриса Кейли Куоко (Kaley Cuoco) вносит свою лепту в то, чтобы у всех животных были уютные дома и любящие семьи.

Публикация от @normancook Окт 8 2017 в 7:25 PDT

В субботу, 7 октября, 31-летняя звезда сериала «Теория большого взрыва» появилась на мероприятии Much Love Animal Rescue Celebrity Fundraiser в калифорнийской Венеции. Благотворительный вечер был организован для сбора денег на спасение бездомных животных, пишет justjared.com.

Светские обозреватели особо отметили, что знаменитость была в эффектном наряде – сером брючном костюме с ярким принтом.

Тем же вечером Кейли встречалась с подругами в заведении Craig’s в Западном Голливуде, но не забыла отметиться в Instagram. Актриса поделилась приятной новостью в своем аккаунте, сообщив о том, что одно бездомное животное, благодаря @muchloveanimalrescue event, уже обрело любящих хозяев. «Спасибо всем, кто каждый день помогает животным, спасая бездомных и нежеланных», - написала Кейли.

Напомним, что комедийный сериал «Теория большого взрыва», в котором у Кейли роль Пенни, повествует о забавной и непростой жизни молодых физиков и их спутниц. Сериал выходит на экраны с 2007 года. «Теория» уже завоевала любовь зрителей по всему миру.

