Джастин Бибер станет актером?

Популярный певец Джастин Бибер (Justin Bieber) не хочет останавливаться на достигнутом, более того, он готов даже заняться другой деятельностью. Джастин хочет пробиться на большой экран, и в этом ему могут помочь Адам Сэндлер (Adam Sandler) и Дэвид Спейд (David Spade).

23-летний певец, ранее уже пробовавший себя в кинематографе, попросил актеров направить его. Джастин пригласил Адама и Дэвида поужинать вместе, чтобы обсудить стратегию его прорыва в мировой кинематограф. Как утверждается, они приятно провели время, а певец смог задать актерам множество вопросов о кинобизнесе, сообщает портал usmagazine.com.

Ранее Джастин уже появлялся на больших экранах. Так, два документальных фильма о нем: «Джастин Бибер: никогда не говори никогда» и «Джастин Бибер: поверь» демонстрировались в кинотеатрах.

Помимо этого, Бибер появлялся в роли самого себя в 2016 году в фильме «Образцовый самец 2». Свои актерские навыки он также отточил, участвуя в двух эпизодах 11 сезона сериала CSI, где он играл юного серийного убийцу Джейсона.

Ранее мы писали:

Джастин Бибер: «Хочу встречаться с разными девушками». Певец желает разнообразия.

Джастин Бибер жаждет стать рестлером. Артист ведет переговоры с крупнейшим в мире организатором шоу профессионального рестлинга.

Песня дня. Джастин Бибер презентовал романтичный клип. Ролик на композицию What Do You Mean?