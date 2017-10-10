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Диана Шурыгина хочет увеличить бюст


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Диана Шурыгина, прославившаяся тем, что рассказала в эфире ток-шоу свою историю изнасилования, недавно вышла замуж. Супруг Андрей Шлягин души не чает в своей избраннице. Однако у Дианы уже появились мысли об изменении внешности.

Как выяснилось, новоиспеченную невесту не устраивает размер ее бюста. О своем намерении пойти на прием к пластическому хирургу Диана сообщила в ответ на восхищенные реплики по поводу ее свадебного наряда.  

В загсе Диана была в пышном платье Lorenzo Rossi, которое, видимо, не самым выгодным образом подчеркнуло небольшой размер бюста молодой девушки.

Однако само платье Диане все-таки понравилось. «Люблю, когда скромненько и со вкусом, – рассказала невеста Starhit. – Мне сразу приглянулся наряд с короткими рукавами и закрытой спиной. И никакой фаты – не хочу! Глядя на погоду за окном, поняла, что не ошиблась: весь день шел дождь».

Напомним, 18-летняя Диана и 29-летний Андрей познакомились весной, еще до ошеломительных признаний на шоу «Пусть говорят». Девушка отмечала, что родители Андрея хорошо ее приняли, однако не рекомендовали торопиться с росписью. Но девушка уверена, что «пока кипят страсти, надо жениться».



0 Не нравится 0 Нравится 10.10.2017 Теги: Диана Шурыгина свадьба

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