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Джоли стала приманкой для военного преступника


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Анджелина Джоли (Angelina Jolie) – не только талантливая актриса и режиссер, она еще и храбрая женщина. Известно, что актриса душой болеет за детей из стран третьего мира. И ради них она даже решилась на отчаянный шаг - стать приманкой, чтобы поймать африканского военачальника Джозефа Кони (Joseph Kony).

Кони, которого в 2005 году обвинили в похищении и использовании в качестве солдат 30 000 детей, скрывается от следствия. Военный преступник для африканцев легенда, местные поговаривают, что он взглядом может останавливать пули.

Следователи по военным преступлениям заявляют, что в 2012 году Анджелина Джоли предложила участвовать со спецназом США в плане по поимке угандийского преступника.

Брэд Питт (Bradley Pitt), который на тот момент был мужем Джоли, также должен был стать частью плана по выманиванию Кони из его укрытия. Звездная чета должна была отправиться в сопровождении представителей спецслужб США в Центральную Африку, где, как предполагалось, они должны были пригласить Кони на обед, чтобы затем арестовать его.

Как сообщает The Sunday Times, актриса была готова выступить в роли приманки, а муж ее поддерживал в этом решении.

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1 Не нравится 0 Нравится 10.10.2017 Теги: Анджелина Джоли

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