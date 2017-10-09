Чехова похвалила коллекцию Бони

Осень считается сезоном депрессии. А вот Анфисе Чеховой хандрить некогда. Как призналась ведущая, ей в последнее время такие сны снятся - дух захватывает. На днях даже Виктория Боня приснилась.

Сегодня Анфиса развеселила поклонников признанием: «Мне такие сны тут снятся. Просто сценарии фильмов или мексиканские сериалы, с кровавыми разборками, брошенными беременными женщинами, полетами, заворотами и с кучей моих знакомых в главных ролях. Сегодня вот Вика Боня неожиданно приходила хвастаться новой коллекцией одежды. Ничего так коллекция была в моем сне)) Но я давно замечала, люди, о которых думаешь больше всего... во сне не приходят вообще! Сколько ни зови их и ни проси тебе присниться».

Виктория приснилась Анфисе не просто так. Поклонники Бони предполагают, что звезда в положении.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Окт 8 2017 в 1:24 PDT

На одном из последних снимков девушка выглядит заметно поправившейся. Как писала Виктория, она снимает «видеоролик с сюрпризом». Но похоже, настоящим сюрпризом стали комментарии к фото в Insta: «Беременна? Набрала вес или отекает тело как при беременности», «Беременная?», «Уже поправилась? », «Руки отъевшиеся».

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