Фадеев против участниц «Дома-2»

Максим Фадеев на этой неделе объявил кастинг в группу Serebro. Продюсер ищет интересную девушку среднего роста с неплохими вокальными данными. Ничего особенного, но теперь кастинг может обернуться скандалом. Желающих выступать в составе Serebro немало, и среди них оказалось несколько участниц скандальных реалити-шоу. И Фадееву это не нравится.

В своем блоге продюсер сообщил, что не настроен на работу с девушками с неоднозначной репутацией. «Я понимаю желание участников разных шоу попасть в группу «Серебро», - пишет Максим. - Но с таким бэкграундом и репутацией, я думаю, что это невозможно. Поэтому я не рекомендовал бы им подавать заявки на наш кастинг, это не имеет смысла. Мы ищем личностей, а не героев некогда популярных телешоу».

Он напомнил, что в свое время он уже работал с подобными персонажами. «Скажу, что это был мой первый опыт и последний, - поясняет Фадеев. - Больше испытывать судьбу я не буду. Потому что я столкнулся с колоссальной сложностью в процессе их перепозиционирования».

Нескольких участниц «Дома-2» заявление продюсера покоробило. Екатерина Колисниченко, отправившая заявку на кастинг, поспешила напомнить, что в шоу-бизнесе все относительно. «Мне всегда нравились солистки и репертуар (группы Serebro), смелые клипы. Что касается «отмывать» - у всех разная степень загрязненности, и к тому же много медийных людей обладают довольно сомнительной репутацией, не будучи участниками шоу», - написала в соцсетях девушка.

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