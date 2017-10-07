 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Эмин рекламирует концерт Лепса


0 0

Эмин Агаларов успешно сочетает музыкальную карьеру с бизнесом. Он нередко выступает в дуэте с известными исполнителями, а с певцом Григорием Лепсом теперь у артиста деловое партнерство. И сочетание бизнес-партнерства с музыкой Эмина вдохновляет.

Агаларов представил видеоклип на новую композицию «В пробках». Песня и клип получились довольно романтическими: по сюжету артист попадает в страшную пробку в Москве и пытается догнать девушку. Но в какой-то момент сталкивается с Григорием Лепсом.

Получилась своеобразная нативная реклама. Но поклонникам артистов видео понравилось: «Как всегда суперская работа», «Грустно и красиво... Жизненно и романтично.... Очень понравился клип, целая история из жизни», «Очень хорошо, все мило и правдиво».

Ранее Эмин и Лепс объявили о скором открытии в Москве ресторана с символическим названием «Рюмка водки». По словам Агаларова, владельцами нового ресторана он и Лепс будут выступать паритетно. «Не буду озвучивать финансовые детали, это были небольшие вложения, ресторан откроется 10 октября», - сказал первый вице-президент Crocus Group.

Ранее мы писали:

Песня дня. С Эмином на краю. Красавец-мужчина с приятным бархатным голосом представил клип на песню «На краю». 

Эмин Агаларов развелся с Лейлой Алиевой. Обошлось без драмы. 

Эмин и Лепс поддержали Лазарева. Артисты выступили вместе на шоу в Москве. 



0 Не нравится 0 Нравится 07.10.2017 Теги: Эмин

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору