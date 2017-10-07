Эмин рекламирует концерт Лепса

Эмин Агаларов успешно сочетает музыкальную карьеру с бизнесом. Он нередко выступает в дуэте с известными исполнителями, а с певцом Григорием Лепсом теперь у артиста деловое партнерство. И сочетание бизнес-партнерства с музыкой Эмина вдохновляет.

Агаларов представил видеоклип на новую композицию «В пробках». Песня и клип получились довольно романтическими: по сюжету артист попадает в страшную пробку в Москве и пытается догнать девушку. Но в какой-то момент сталкивается с Григорием Лепсом.

Получилась своеобразная нативная реклама. Но поклонникам артистов видео понравилось: «Как всегда суперская работа», «Грустно и красиво... Жизненно и романтично.... Очень понравился клип, целая история из жизни», «Очень хорошо, все мило и правдиво».

Ранее Эмин и Лепс объявили о скором открытии в Москве ресторана с символическим названием «Рюмка водки». По словам Агаларова, владельцами нового ресторана он и Лепс будут выступать паритетно. «Не буду озвучивать финансовые детали, это были небольшие вложения, ресторан откроется 10 октября», - сказал первый вице-президент Crocus Group.

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