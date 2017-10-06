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«Нелюбовь» вошла в лонг-лист «Оскара»


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Новая работа Андрея Звягинцева, драма «Нелюбовь», уже была особо отмечена на кинофестивале в Каннах. Режиссер также получил награды за фильм на нескольких кинофорумах, но самая главная гонка начинается сейчас. Лента «Нелюбовь» вошла в лонг-лист претендентов на награду Американской киноакадемии.

В этом году киноакадемики отмечают рекорд - на соискание награды в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» подано 92 заявки. В частности, Анджелина Джоли с картиной «Сначала они убили моего отца» претендует на премию от Камбоджи.

Также в списке номинантов лучший фильм Канн «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда. Андрей Звягинцев представляет Россию.

Кстати, недавно режиссер признался, что пока не задумывается всерьез о новом проекте. «В определенном смысле последние три фильма по-прежнему для меня остаются метафорами, попыткой метафизического осмысления реальности, а не социальной и, не дай бог, политической конъюнктуры. После «Нелюбви» возникло ощущение высказанности, исчерпанности. Все, что хотелось, что требовало воплощения, мы сказали. Что дальше? Пока не знаю. Загадывать не будем. На столе лежат несколько проектов».

Ранее мы писали:

Елизавета Пескова поддержала Звягинцева. Девушка высказалась о «Нелюбви».

Андрей Звягинцев: «Надо расширять горизонты»​. Режиссер предлагает смотреть на мир шире.

Алексей Учитель готов номинироваться на «Оскар». «Матильда» подходит для Американской киноакадемии, уверен режиссер.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 06.10.2017 Теги: Андрей Звягинцев

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