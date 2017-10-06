Жизель Бюндхен продемонстрировала шикарные ноги
0 0
Два года назад она объявила о завершении карьеры на подиуме. Но топ-модель Жизель Бюндхен (Gisele Bundchen) пока не отказывается позировать для рекламных кампаний модных брендов. И каждая кампания с участием Жизель - это своеобразная сенсация. Судите сами по снимкам для Arezzo Brazilian.
37-летняя Жизель стала лицом летней коллекции бразильского бренда Arezzo Brazilian. И снимки впечатляют - на одном из фото ноги Бюндхен кажутся невероятно длинными и стройными, фантастика одним словом.
Между прочим, Жизель не раз вспоминала, что, будучи школьницей, она редко привлекала к себе внимание. Бюндхен была самой высокой и субтильной девочкой в классе, за что одноклассники прозвали ее Оли (сокращенно от оливкового дерева).
Считается, что именно Жизель ввела в моду все главные каноны красоты последних лет: окрашивание шатуш, создающее эффект выгоревших на солнце волос, бронзовый загар, веснушки, но главное — типаж внешности, который принято называть «сексуальной андрогинностью».
И кстати, критики модели время от времени не прочь поиронизировать: они шутят, что Бюндхен знает только способ быть популярной - выглядеть идеальной.
Ранее мы писали:Жизель Бюндхен попрощалась с подиумом. Звезда отказалась от модных дефиле.
Журналисты оценили грудь Жизель Бюндхен. По слухам, звезда сделала подтяжку.Жизель Бюндхен обнажилась для Vogue. Модель стала лицом особого выпуска.