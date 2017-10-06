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Дана Борисова не оставит дочь


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Дана Борисова с большим энтузиазмом занимается своим новым проектом - центром для российских знаменитостей, страдающих от аддикции. Центр действует на территории Таиланда, но это не значит, что Дана забудет о родных и оставит Москву.

Недавно в различных СМИ появились сообщения о планах переезда Борисовой в Таиланд надолго. Якобы звезда уже переселилась в расположенную недалеко от Центра реабилитации шикарную виллу с видом на море и в Москве теперь будет появляться редко.

Но сама звезда уверяет, что планы у нее другие. «Хотела бы опровергнуть слухи о том, что планирую остаться в Таиланде навсегда. Вместе с лучшими российскими специалистами я действительно открываю центр реабилитации, но в моих ближайших целях по-прежнему встретиться с дочерью плюс множество новых съемок и проектов», – заявила Борисова.

Напомним, сейчас курс реабилитации в Таиланде проходит певец Евгений Осин, не исключено, что в недалеком будущем звезде девяностых составит компанию Крис Кельми. Некоторые советуют Дане обратить внимание на ведущую Машу Малиновскую. «Мы найдем подход к каждому, будь то известный человек или нет. Беда у всех одна», – сказала Борисова в недавнем шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Ранее мы писали:

Малахов рассказал о лечении Даны Борисовой. Ведущую отправили на реабилитацию.

Лепс рассказал о борьбе с наркозависимостью. По уверениям певца, с аддикцией можно справиться.

Дана Борисова учит жить. Ведущая объясняет, как получить подарки от мужчин.​



0 Не нравится 0 Нравится 06.10.2017 Теги: Дана Борисова

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