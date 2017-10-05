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Рената Литвинова будет бороться со сплетниками


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Сегодня Рената Литвинова в негодовании. Некоторые даже уверяют, что артистка в бешенстве. В различных изданиях появились сообщения о якобы состоявшейся свадьбе Ренаты Муратовны с певицей Земфирой. Теперь звезда готова обратиться в суд.

Слухи о слишком тесной дружбе Литвиновой и Земфиры ходят не первый год. Несколько лет назад уже появлялись слухи о бракосочетании артисток, которое якобы состоялось в Швеции (в 2009 году в стране был принят закон, разрешающий однополые браки).

Теперь старый слух неожиданно оказался реанимирован. Сообщается о регистрации отношений Ренаты с подругой в Стокгольме. Сплетни Литвинову сильно разозлили. «Рената очень расстроена, что подобные лживые статьи появляются в СМИ, у нее растет несовершеннолетняя дочь, - приводит "Московский комсомолец" слова представителя артистки. - Она будет искать способ наказать авторов за клевету».

Кстати, ранее Иван Охлобыстин рассказал, что Рената Муратовна - женщина с сильной волей. «Литвинова не просто боевая женщина. Она как камикадзе. Если ей дать задание взорвать линкор, она не задумается. Правда, перед этим обязательно сделает педикюр, маникюр, подведет стрелки, накрасит губы красной помадой и напишет элегантное воздушное эссе. Потом еще немного пококетничает с техником, который торпеды завинчивает, сделает глоток шампанского и попросит, чтобы вслед ей бросили розочку».

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0 Не нравится 0 Нравится 05.10.2017 Теги: Рената Литвинова

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