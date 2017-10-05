В Цирке Чудес с оглушительным успехом прошла премьера «Маленького принца»

30 сентября в Цирке Чудес состоялась Официальная премьера циркового шоу-мюзикла «Маленький принц».

«Замечательное шоу! Москва пополнилась чем-то новым и необычным. Всем рекомендую! «Маленький принц» – это великолепно!» – поделилась своими впечатлениями о спектакле известная телеведущая и актриса Светлана Пермякова (сериал «Интерны», передача «О самом главном»).

Увидеть премьерный показ и разделить с артистами радость от нового мюзикла захотели многие. Гостями праздника стали популярные блогеры, представители крупнейших СМИ, звезды театра, кино и телевидения. В их числе: Светлана Пермякова, Глафира Тарханова, Денис Косяков, Мария Берсенева, Юлия Куварзина, Ксения Новикова, Ирена Понарошку, Бари Алибасов и группа «На-на», Николай Цонку, Луиза-Габриэла Бровина, Оксана Казакова и многие другие.









Знаменитости в этот день были не только в зрительном зале, но и на сцене. Главные роли в шоу исполнили Евгений Егоров (вокалист группы «Эпидемия»), Ирина Ух (ведущая «Ревизорро») и Михаил Смирнов (представитель России на Детском Евровидении, финалист проекта «Голос. Дети»).

«Маленький принц» – это уникальная шоу-программа, созданная на стыке различных жанров. Цирковые номера переплетаются с театральными и музыкальными элементами, спектакль сопровождается лазерным, песочным и световым шоу, а интерактивные игры и номера с животными не дают заскучать зрителям ни на минуту. Дрессированный медведь и смешные хорьки, сложнейшие акробатические трюки, живой вокал в сопровождении скрипки и саксофона, цитаты Экзюпери, лазерное путешествие между астероидами – в новой программе Цирка Чудес сочетаются самые различные элементы, благодаря этому шоу не похоже ни на одно другое.

«Мои сыновья были в полном восторге от увиденного, – отметила актриса, многодетная мама Глафира Тарханова (сериал «Измены», «Громовы» и др.). – Это шоу – настоящий праздник не только для детей, но и для взрослых!»

«Шикарные артисты, музыкальное оформление замечательное, а дети всецело участвуют в шоу!» – рассказала о своих эмоциях актриса Мария Берсенева (сериал «Маргоша»).

Этим грандиозным праздником Цирк Чудес открыл новый сезон. Шоу «Маленький принц» будет радовать взрослых и юных зрителей целый год. Теперь у каждого есть шанс подружиться с добрым лисом, отправиться в странствие к далеким планетам и вместе с героями открыть главный секрет: «Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь».

Генеральный партнер мероприятия – ресторанная сеть «Урюк» и «Grand Урюк».

Партнеры мероприятия: магазин книг «Book24», компания «Tortoff», компания «Калинов Родник».

Официальные информационные партнеры: онлайн журнал Teleprogramma.pro, журнал «Счастливые родители», LIVEJOURNAL.



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