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Лопырева снова развлекается с футболистами


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Сегодня, 5 октября, планировалась роскошная свадьба Николая Баскова и Виктории Лопыревой в Грозном. Но по независящим от невесты и жениха причинам торжество было решено отменить. Впрочем, невеста совершенно не расстраивается.

Несколько дней назад Лопырева отправилась в Будапешт, который называет одним из своих самых любимых городов. И во вторник опубликовала в соцсетях снимок, настороживший поклонников. На фото изображены вместе Виктория и футболист Балаж Джуджак, полузащитник сборной Венгрии.

В подписи к снимку Лопырева подчеркнула, что Балаж - ее старый приятель. Но поклонники заподозрили девушку в ветрености: «Это как измена… Николай что об этом думает?», «А где же Коленька Басков?», «Николай не ревнует?», «Только отменили свадьбу, Вика уже пошла в бой».

Напомним, на прошлой неделе Виктория и Николай объявили о переносе свадьбы. «Моя мама, узнав, когда назначена свадьба, сказала: «Сынок, я не могу дать благословение, не могу в этот день быть на вашей свадьбе». Для мамы 5 октября – горестная дата. Поэтому я попросил Рамзана Ахматовича Кадырова войти в положение. Так что, дорогие друзья, о дате свадьбы мы сообщим чуть позже и пригласим всех», - пояснял тенор.

Ранее мы писали:

Лопырева намекнула на скорую свадьбу. На пальце девушки засияло шикарное украшение.

Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.  

Николай Басков готов покинуть шоу-бизнес. Артист намерен сосредоточиться на творчестве. 



0 Не нравится 0 Нравится 05.10.2017 Теги: виктория лопырева

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Обсуждение 9  

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Лучшие комментарии

  • Светлана
    Лопырева прямое подтверждение русской поговорки "Не родись красивой..." и украинского анекдота " Пробуют , хвалят , но не берут"
    		 05.10.17 17:26
         
    9
         
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  • Ellis_@
    Странно. Сначала о дате свадьбы информировать весь шоу-бизнес, заказывать торжество, а потом мама узнаёт, когда свадьба? Что-то тут не то. Да и надо бы сыну знать горестные даты для семьи.
    		05.10.17 14:56
         
    8
         
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  • Ксю
    В Сайдовской Аравии проституции нет. И тем кто этим занимается в классическом понимании этого слова грозит реаоьное тюремное заключение..НО! Уних есть брак на час, на два, и тд...Как правило такой брак предлагают в отелях. По телевизору хорошенькие личики сообщают что хотят выйти замуж. Желающий " женится" сообщает это на ресершен и дама приходит с муллой , который заключает брак на какое то колличество часов..Брак после этого времени считается недействителен. Бумага о заключение этого брака дается женшине и если у нее будет ребенок " муж" о нем заботится в дальнейшем...Вот смотрю я на перепетии Лопыревой с ее статусом " вечной невесты" и думаю, что схема та же, что и в АО....Чем вам не "жена" на несколько часов...
    		 05.10.17 16:50
         
    7
         
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  • Васаби
    у Баскова любой пиар через одно место (пардон). Широкое освещение любви и Кадыров тамадой. Затем "Мама не в курсе" свадьбы или сын забыл о "горестной дате". Тамаде сообщают об отмене свадьбы и понесется опять шоу на тему отмены -виток два. Один вопрос только: нафига Кадыров то в это во все ввязывался????
    		05.10.17 18:24
         
    6
         
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  • Katya
    Что ни пост- то грамматические ошибки. У вас вообще редактор есть?
    		 05.10.17 14:53
         
    4
         
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