Лопырева снова развлекается с футболистами
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Сегодня, 5 октября, планировалась роскошная свадьба Николая Баскова и Виктории Лопыревой в Грозном. Но по независящим от невесты и жениха причинам торжество было решено отменить. Впрочем, невеста совершенно не расстраивается.
Несколько дней назад Лопырева отправилась в Будапешт, который называет одним из своих самых любимых городов. И во вторник опубликовала в соцсетях снимок, настороживший поклонников. На фото изображены вместе Виктория и футболист Балаж Джуджак, полузащитник сборной Венгрии.
В подписи к снимку Лопырева подчеркнула, что Балаж - ее старый приятель. Но поклонники заподозрили девушку в ветрености: «Это как измена… Николай что об этом думает?», «А где же Коленька Басков?», «Николай не ревнует?», «Только отменили свадьбу, Вика уже пошла в бой».
Напомним, на прошлой неделе Виктория и Николай объявили о переносе свадьбы. «Моя мама, узнав, когда назначена свадьба, сказала: «Сынок, я не могу дать благословение, не могу в этот день быть на вашей свадьбе». Для мамы 5 октября – горестная дата. Поэтому я попросил Рамзана Ахматовича Кадырова войти в положение. Так что, дорогие друзья, о дате свадьбы мы сообщим чуть позже и пригласим всех», - пояснял тенор.
Ранее мы писали:
Лопырева намекнула на скорую свадьбу. На пальце девушки засияло шикарное украшение.
Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.
Николай Басков готов покинуть шоу-бизнес. Артист намерен сосредоточиться на творчестве.
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Обсуждение 9
Лучшие комментарии
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СветланаЛопырева прямое подтверждение русской поговорки "Не родись красивой..." и украинского анекдота " Пробуют , хвалят , но не берут"
05.10.17 17:26 Контекст комментария
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Странно. Сначала о дате свадьбы информировать весь шоу-бизнес, заказывать торжество, а потом мама узнаёт, когда свадьба? Что-то тут не то. Да и надо бы сыну знать горестные даты для семьи.
05.10.17 14:56 Контекст комментария
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КсюВ Сайдовской Аравии проституции нет. И тем кто этим занимается в классическом понимании этого слова грозит реаоьное тюремное заключение..НО! Уних есть брак на час, на два, и тд...Как правило такой брак предлагают в отелях. По телевизору хорошенькие личики сообщают что хотят выйти замуж. Желающий " женится" сообщает это на ресершен и дама приходит с муллой , который заключает брак на какое то колличество часов..Брак после этого времени считается недействителен. Бумага о заключение этого брака дается женшине и если у нее будет ребенок " муж" о нем заботится в дальнейшем...Вот смотрю я на перепетии Лопыревой с ее статусом " вечной невесты" и думаю, что схема та же, что и в АО....Чем вам не "жена" на несколько часов...
05.10.17 16:50 Контекст комментария
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у Баскова любой пиар через одно место (пардон). Широкое освещение любви и Кадыров тамадой. Затем "Мама не в курсе" свадьбы или сын забыл о "горестной дате". Тамаде сообщают об отмене свадьбы и понесется опять шоу на тему отмены -виток два. Один вопрос только: нафига Кадыров то в это во все ввязывался????
05.10.17 18:24 Контекст комментария
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KatyaЧто ни пост- то грамматические ошибки. У вас вообще редактор есть?
05.10.17 14:53 Контекст комментария
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СимаВот мне тоже интересно зачем Кадыров в этот цирк ввязался? Там ведь всем известно, что Басков гей. Комментарии двух клоунов глупее не придумаешь.
05.10.17 22:37
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ЗаяЛет через пять она станет комичным персонажем.
05.10.17 22:00
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у Баскова любой пиар через одно место (пардон). Широкое освещение любви и Кадыров тамадой. Затем "Мама не в курсе" свадьбы или сын забыл о "горестной дате". Тамаде сообщают об отмене свадьбы и понесется опять шоу на тему отмены -виток два. Один вопрос только: нафига Кадыров то в это во все ввязывался????
05.10.17 18:24
-
СветланаЛопырева прямое подтверждение русской поговорки "Не родись красивой..." и украинского анекдота " Пробуют , хвалят , но не берут"
05.10.17 17:26
-
КсюВ Сайдовской Аравии проституции нет. И тем кто этим занимается в классическом понимании этого слова грозит реаоьное тюремное заключение..НО! Уних есть брак на час, на два, и тд...Как правило такой брак предлагают в отелях. По телевизору хорошенькие личики сообщают что хотят выйти замуж. Желающий " женится" сообщает это на ресершен и дама приходит с муллой , который заключает брак на какое то колличество часов..Брак после этого времени считается недействителен. Бумага о заключение этого брака дается женшине и если у нее будет ребенок " муж" о нем заботится в дальнейшем...Вот смотрю я на перепетии Лопыревой с ее статусом " вечной невесты" и думаю, что схема та же, что и в АО....Чем вам не "жена" на несколько часов...
05.10.17 16:50
-
Странно. Сначала о дате свадьбы информировать весь шоу-бизнес, заказывать торжество, а потом мама узнаёт, когда свадьба? Что-то тут не то. Да и надо бы сыну знать горестные даты для семьи.
05.10.17 14:56
-
KatyaЧто ни пост- то грамматические ошибки. У вас вообще редактор есть?
05.10.17 14:53