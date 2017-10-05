Лопырева снова развлекается с футболистами

Сегодня, 5 октября, планировалась роскошная свадьба Николая Баскова и Виктории Лопыревой в Грозном. Но по независящим от невесты и жениха причинам торжество было решено отменить. Впрочем, невеста совершенно не расстраивается.

Несколько дней назад Лопырева отправилась в Будапешт, который называет одним из своих самых любимых городов. И во вторник опубликовала в соцсетях снимок, настороживший поклонников. На фото изображены вместе Виктория и футболист Балаж Джуджак, полузащитник сборной Венгрии.

В подписи к снимку Лопырева подчеркнула, что Балаж - ее старый приятель. Но поклонники заподозрили девушку в ветрености: «Это как измена… Николай что об этом думает?», «А где же Коленька Басков?», «Николай не ревнует?», «Только отменили свадьбу, Вика уже пошла в бой».

Напомним, на прошлой неделе Виктория и Николай объявили о переносе свадьбы. «Моя мама, узнав, когда назначена свадьба, сказала: «Сынок, я не могу дать благословение, не могу в этот день быть на вашей свадьбе». Для мамы 5 октября – горестная дата. Поэтому я попросил Рамзана Ахматовича Кадырова войти в положение. Так что, дорогие друзья, о дате свадьбы мы сообщим чуть позже и пригласим всех», - пояснял тенор.

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