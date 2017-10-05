Ким Кардашян стала блондинкой ради мужа

В прошлом году звездная пара Ким Кардашян (Kim Kardashian) - Канье Уэст (Kanye West) пережила непростой период. По слухам, супруги оказались на грани разрыва, после того как у Канье случился нервный срыв. Но сейчас у пары все прекрасно. Ким даже старается радовать мужа новым образом.

Кардашян очень хороша в образе темноволосой девушки (с кавказскими корнями не поспоришь). Но Канье сейчас жена нравится со светлыми волосами. А ради мужа Ким готова. На днях она опубликовала в Insta снимок, на котором запечатлена с платиновыми локонами, и написала: «Я стала блондинкой для него (Канье)».

Между прочим, совсем недавно звезда заявила: сейчас она чувствует, что находится в превосходной форме. На съемках для журнала Allure Ким рассказала о том, что ее команда беспокоилась, как бы Кардашян не уговорили на откровенную фотосессию. Представитель звезды высказал ей свои опасения и изъявил желание присутствовать на съемках. «Тогда у меня появилась мысль: "Подождите, я делала это 10 лет назад. И сейчас могу. Мне не знакомы понятия возрастных ограничений"», - поведала звезда.

Сейчас Ким и Канье готовятся к появлению третьего наследника. Пара обратилась за услугой к суррогатной матери. По всей вероятности, малыш появится на свет в начале следующего года.

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