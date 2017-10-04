Собчак оценила «Матильду»

На протяжении полугода депутат Наталья Поклонская пыталась запретить показ фильма «Матильда». Она обвиняла режиссера Алексея Учителя в очернении образа последнего российского императора, пыталась найти компромат на кинематографиста. И зря. Ксения Собчак после просмотра фильма пришла к выводу, что Учитель сделал гораздо больше для Николая II, чем его самая большая поклонница Поклонская.

Накануне Собчак побывала на премьере и поспешила поделиться своим мнением в Insta. «Спасибо Алексею Учителю, и я искренне сочувствую ему за то мракобесие, которое происходит вокруг этой красиво, по-голливудски снятой сказки. Это кино, которое, на мой взгляд, не претендует на историческую достоверность, а просто рассказывает красивую историю выбора между любовью и чувством долга». Ксения рекомендует Наталье Поклонской срочно посмотреть картину, чтобы убедиться: «Царь показан лучше, а не хуже, чем он был на самом деле, и фильм в этом смысле можно считать промонархическим».

Собчак решила напомнить о том, что после трагедии на Ходынке император отправился на бал французского посла графа Монтбелло. «И это гораздо хуже того, с кем кто спал... Так что Алексей искренне любит Царя и сделал красивый финал. Может, больше, чем Поклонская, сделал для Николая», - считает Собчак.

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