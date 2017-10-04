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Джигурда прокомментировал свой новый роман


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Никита Джигурда - мужчина страстный и увлекающийся. В марте бард завершил развод с фигуристкой Мариной Анисиной, но позже бывшие супруги решили возобновить отношения. Правда, по слухам, надолго Никиту не хватило.

У Джигурды новая дама сердца. Такое предположение сделали журналисты, обнаружив в Insta барда совместные снимки с дизайнером ювелирных украшений из Италии, которая называет себя Донна Луна. По некоторым данным, российский артист познакомился с Донной на записи телепередачи о магии драгоценных камней и искра проскочила сразу.

Поговаривают, сейчас дама живет у Джигурды в Москве. Правда, квартира, где находится пара, принадлежит Марине Анисиной. И узнав о новой авантюре Никиты, Анисина потребовала освободить апартаменты.

Впрочем, сам Джигурда уверяет, что с Донной у него исключительно кармическая связь. «Танцуя и окунаясь в бездонную купель высоты магии и знаний Донны Луны, предупреждаю Ее о том, что в СМИ могут вбросить сплетню о наших с Донной отношениях... Наша священная тантра и мистическая встреча будет наверняка истолкована в стиле площадного массового сознания... А в следующую субботу узнаем точно - будет ли по НТВ вброс фантазий сплетников или высотная глубина нашего эзотерического интервью даст людям возможность прикоснуться к магии и тайнам бытия! Но все, что ни делается - делается неспроста и к лучшему...»

Ранее мы писали: 

Джигурда высказался о драке с Корчевниковым. Никита прокомментировал инцидент в программе "Прямой эфир". 

Джигурда готовится к съемкам в Голливуде. Никита согласился стать звездой фильма для взрослых.

Почему Анисина подала на развод? Жорин обмолвился о проблемах с психикой Джигурды. 



1 Не нравится 0 Нравится 04.10.2017 Теги: никита джигурда

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